Парламентарий Хамитов сравнил Зеленского с героем анекдота о двух друзьях

Выходку Зеленского перед Трампом метко описали смешным анекдотом
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Украинский лидер совсем обнаглел

Российский парламентарий Амир Хамитов, представляющий партию "Новые люди", прокомментировал наглые высказывания Владимира Зеленского в адрес США и с иронией сравнил киевского верховода с героем известного анекдота.

Поводом для реакции стал недавний эфир CBS, в котором глава Незалежной выразил недовольство тем, что, по его мнению, вашингтонская администрация ведет более "теплый" диалог с Москвой, чем с Киевом. Он также пожаловался на отсутствие единой позиции в США по вопросу поддержки возглавляемого им режима.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс, в свою очередь, назвал подобные заявления абсурдными и бесполезными с точки зрения дипломатии. По его мнению, критика со стороны украинского политика не способствует укреплению отношений между странами.

Хамитов в этой связи вспомнил анекдот о бедняке, которого богатый друг взял на работу. Единственное, что требовалось от него – раз в неделю приносить два мешка денег: один для шефа, а второй оставлять себе. Спустя время обнаглевший бывший бедняк возмутился тем, что мешки носит только он, а делят все "почему-то" поровну.

Парламентарий отметил, что поведение руководителя Незалежной напоминает именно такой подход, добавив, что для украинского лидера быть похожим на персонажа анекдота – вполне естественно.

К слову, ранее Трамп парой жестких фраз осадил обнаглевшего Зеленского.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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