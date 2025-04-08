Риторика украинского верховода заметно изменилась

Стилистика публичных заявлений незалежного руководителя Владимира Зеленского заметно изменилась – и это не осталось незамеченным. В Киеве обратили внимание, что глава республики больше не упоминает в своих видеообращениях наступательное оружие и не говорит о поддержке со стороны западной военной коалиции.

Нардеп Верховной рады Александр Дубинский обратил внимание на то, что теперь главарь киевского режима говорит исключительно о системах противовоздушной обороны.

"В видосиках Зеленского исчезли упоминания про НАТО и наступательное оружие", – особо отметил украинский государственный деятель.

Парламентарий, который продолжает сидеть за решеткой из-за обвинения в госизмене, уверен, что такие перемены указывают на явный сдвиг в позиции украинского руководства: вместо активных наступлений – оборонительная тактика.

Политик заявил, что исчезновение таких формулировок может также свидетельствовать о глубоком переосмыслении ситуации и о том, что конфликт, как он выразился, "закончился в головах" у тех, кто принимает ключевые решения.

К слову, ранее стало известно, что Евросоюз выставил новый ультиматум по России.