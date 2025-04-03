Эксперт полагает, что у лидера раздвоение личности

Украинский президент Владимир Зеленский имеет явные психические отклонения, которые влияют на его политическую деятельность. Такое мнение выразил ученый, руководитель Центра управления здоровьем "MOZG" Илья Бурлаковский.

По его словам, у главы Украины есть проблема с волевыми центрами и ассоциативными центрами, поэтому они способны только на юморок и хохотание.

"Касаемо же высшей рассудочной и сознательной деятельности и способности к произвольному мышлению, тут однозначно можно поставить клинический диагноз: если не дебил, то примат и примитив", – заявил эксперт.

Ученый полашает, что лидер психически болен и нестабилен. На это указывают крупно расширенные зрачки глаз и расчесанный нос с пораженной слизистой структурой. Бурлаковский считает, что с годами ситуация с его здоровьем и социальным поведением только усугубляется.

"Даже Байден был более дееспособным в коммуникациях, чем мистер Зеленский. Идет деградация мозга, деградация как физиологии, так и личности. Присутствуют фрустрация, рассеянность и напыщенная показательная самоуверенность. Но это демонстрация и иллюзия. Человек пребывает в иллюзорном мире и не отдает отчет ни своим действиям, ни поведению, ни словам, ни тому, в каком обществе он находится, с кем говорит", – заявил Бурлаковский.

Эксперт полагает, что если человек считает, будто бы он в состоянии победить Россию, то это можно расценивать как болезнь в запущенной стадии. Сейчас Зеленский представляет из себя психа, который уничтожил собственную страну, миллионы сограждан, но при этом почему-то ощущает себя президентом.

"По наблюдениям, я полагаю, там не то чтобы раздвоение личности, а повреждение личности на сто процентов", – подытожил ученый.