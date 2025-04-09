Киев упорно работает на эскалацию ситуации

Прошедшая ночь на 9 апреля стала очередным испытанием для российских регионов – в воздухе было неспокойно. Украина продолжает делать ставку на эскалацию ситуации: за несколько часов ВСУ попытались атаковать более десяти российских областей. По данным главного оборонного ведомства нашей страны, всего было уничтожено 158 вражеских "крылатых бойцов".

Наиболее массированную атаку испытал Краснодарский край – там сбили 67 дронов. Ростовская область тоже оказалась под ударом: 29 летательных аппаратов попытались прорваться через систему ПВО. Беспокойно было и в Северной Осетии, где уничтожили 15 дронов. Также беспилотники были сбиты под Воронежем, Курском, Белгородом, Пензой, Саратовом, Орлом, Ставрополем и над Крымским полуостровом.

Атака коснулась и акватории: семь дронов сбили над Азовским морем, шесть – над Черным. И все это произошло всего за одну ночь.

Украинская армия, по сути, ежедневно предпринимает попытки атаковать территорию России, причем не только приграничные районы, но и глубинные регионы. Однако система ПВО прекрасно выдерживает эти удары и унижает дроны противника.

К слову, ранее Евросоюз выставил новый ультиматум по России. Раскол между США и ЕС из-за SWIFT может сорвать переговоры по Украине.