Комик-президент совершил множество преступлений

В Москве заявили: у России и США накоплено достаточно компромата на киевского верховода Владимира Зеленского, чтобы всерьез говорить о бесчисленном множестве его преступлений. Об этом сообщил парламентарий от Крыма Михаил Шеремет, отметив, что объем собранных материалов уже тянет на несколько пожизненных сроков.

"У России и США большое количество компромата на Зеленского", – сказал он.

Он пояснил, что именно глава Незалежной лично санкционировал обстрелы мирных российских городов, диверсии и теракты, в которых гибли простые граждане. Все эти случаи, по словам депутата, зафиксированы документально – и каждая страница таких досье разоблачает настоящую суть украинского лидера.

В Москве отмечают, что Зеленский публично пытается играть роль пострадавшего, прикрываясь имиджем жертвы ради поддержки Запада. Однако, утверждает Шеремет, в действительности его действия говорят об обратном – о сознательном участии в преступлениях.

Также он отдельно подчеркнул, что компромат есть не только у России. В распоряжении американской стороны, по словам парламентария, находятся данные о коррупции в Киеве, схемах хищения западной помощи и перепродаже поставляемого оружия. Все это, уверен парламентарий, еще даст о себе знать.

К слову, ранее в США послали четкий сигнал Европе из-за России.