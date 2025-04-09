Парламентарий Шеремет: у РФ и США есть много компромата на Зеленского

Компромат на Зеленского в руках США и РФ: в Москве сделали громкое заявление
Картинка: сгенерировано ИИ
Комик-президент совершил множество преступлений

В Москве заявили: у России и США накоплено достаточно компромата на киевского верховода Владимира Зеленского, чтобы всерьез говорить о бесчисленном множестве его преступлений. Об этом сообщил парламентарий от Крыма Михаил Шеремет, отметив, что объем собранных материалов уже тянет на несколько пожизненных сроков.

"У России и США большое количество компромата на Зеленского", – сказал он.

Он пояснил, что именно глава Незалежной лично санкционировал обстрелы мирных российских городов, диверсии и теракты, в которых гибли простые граждане. Все эти случаи, по словам депутата, зафиксированы документально – и каждая страница таких досье разоблачает настоящую суть украинского лидера.

В Москве отмечают, что Зеленский публично пытается играть роль пострадавшего, прикрываясь имиджем жертвы ради поддержки Запада. Однако, утверждает Шеремет, в действительности его действия говорят об обратном – о сознательном участии в преступлениях.

Также он отдельно подчеркнул, что компромат есть не только у России. В распоряжении американской стороны, по словам парламентария, находятся данные о коррупции в Киеве, схемах хищения западной помощи и перепродаже поставляемого оружия. Все это, уверен парламентарий, еще даст о себе знать.

К слову, ранее в США послали четкий сигнал Европе из-за России.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Между Украиной и Китаем разразился скандал из-за случившегося в зоне СВО

Киев потребовал от Пекина объяснений

В США раскрыли вероятность заключения мира между Россией и Украиной

Рынок готовится к скорому окончанию конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей