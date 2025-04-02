Зеленский заявил о несогласии Путина на прекращение огня

Зеленский сделал новый выпад против России и Путина
Владимир Зеленский. Фото: соцсети
Политик снова накинулся на Москву с обвинениями

Владимир Зеленский снова обвинил Россию в ударах по энергетическим объектам на Украине, указав на нарушение договоренности между странами. По его словам, российские военные целенаправленно атаковали Сумскую, Днепропетровскую и Одесскую области, а также Никополь с помощью дронов.

Украинский президент указал, что в результате ударов были повреждены подстанции и ЛЭП. Это оставило без электричества около четырех тысяч украинцев. По его словам, это говорит о нежелании Москвы соглашаться даже на неполное прекращение боевых действий.

"Даже частичного прекращения огня Путин не хочет обеспечить. Нужно новое и ощутимое давление на Россию, чтобы поставить эту войну на курс к завершению", – сказал Зеленский.

Он полагает, что Россия пренебрегает всеми усилиями США по дипломатическому урегулированию.

Вместе с этим, как ранее стало известно, за прошедшие сутки ВСУ ударили по подстанции и энергообъекту в Курской области, нарушено электроснабжение. Как отметили в Минобороны РФ, это произошло на фоне заявлений Зеленского, что Украина соблюдает договоренности США.

Ранее украинский президент заявил, что в Москве насмехаются над условиями прекращения огня, поэтому американцам нужно предпринять меры к принуждению, о которых они ранее говорили.

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