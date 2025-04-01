Медведев описал ситуацию в Евросоюзе ироничным комиксом о Зеленском

Медведев описал ситуацию в Евросоюзе ироничным комиксом о Зеленском
Картинка: Dmitry Medvedev/X
Российский политик славится отличным чувством юмора

Дмитрий Медведев выложил на просторах интернет-пространства ироничный комикс, в котором высмеивает истеблишмент ЕС. В подписи к публикации он заявил, что власть имущие в европейских державах сделали выбор в пользу "смерти".

Красочная карикатура показывает персонажа, внешне напоминающего руководительницу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. На картинке она говорит, что очень любит европейцев, но затем добавляет, что это была первоапрельская шуточка, и на самом деле в еврообъединении любят только главу киевского режима Владимира Зеленского.

В комиксе незалежный политик вопрошает: "Вы меня больше не любите?" Персонаж с внешностью европейской руководительницы и лицом, схожим с нацистским диктатором Адольфом Гитлером, отвечает ему: "Нет, мы снова стали любить жителей ЕС". Однако позже она признается, что все это было лишь шуткой, а настоящая любовь ЕС принадлежит исключительно киевскому верховоду.

Публикация замглавы российского Совбеза вызвала оживленные обсуждения в соцсетях, поскольку она в яркой форме демонстрирует происходящее в Европе – страны продолжают поддерживать Незалежную в ущерб собственным гражданам.

К слову, ранее в Раде внезапно бросились в ноги БРИКС.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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