Незалежной больше не на что рассчитывать

Так называемая "коалиция желающих", о которой с помпой заявляли в начале марта, фактически начала рассыпаться уже через десять дней после анонса. На печальные для киевского режима новости обратил внимание известный в Ирландии аналитик Чей Боуз. Так он прокомментировал последние сигналы из Парижа и Лондона.

По словам обозревателя, идея создать мощный международный альянс в поддержку киевского режима столкнулась с суровой реальностью: ключевые участники – британцы и французы – уже начали сворачивать планы по отправке военных на земли Незалежной и решили ограничиться поставками оружия.

Журналист констатировал, что заявление французских и британских властей о привлечении 37 государств к размещению "миротворцев" на украинских землях оказалось пустым звуком. Как подчеркнул журналист, вся конструкция просуществовала чуть больше недели, после чего начала трещать по швам.

"Коалиция желающих продержалась десять дней", – иронично констатировал европеец.

Теперь Украина больше не может рассчитывать на серьезную военную поддержку в том объеме, который ей обещали в начале конфликта.

Таким образом, обещанные гарантии безопасности от Запада снова остаются на словах, а надежды киевских верховодов на крупную международную военную поддержку постепенно тают.

К слову, ранее стало известно, кто намерен сорвать договоренности Москвы и Вашингтона по украинскому вопросу.