Аналитик Боуз: инициатива Европы по поддержке Украины продержалась десять дней

"Десять дней": на Западе объявили Киеву печальные новости
Картинка: сгенерировано ИИ
Незалежной больше не на что рассчитывать

Так называемая "коалиция желающих", о которой с помпой заявляли в начале марта, фактически начала рассыпаться уже через десять дней после анонса. На печальные для киевского режима новости обратил внимание известный в Ирландии аналитик Чей Боуз. Так он прокомментировал последние сигналы из Парижа и Лондона.

По словам обозревателя, идея создать мощный международный альянс в поддержку киевского режима столкнулась с суровой реальностью: ключевые участники – британцы и французы – уже начали сворачивать планы по отправке военных на земли Незалежной и решили ограничиться поставками оружия.

Журналист констатировал, что заявление французских и британских властей о привлечении 37 государств к размещению "миротворцев" на украинских землях оказалось пустым звуком. Как подчеркнул журналист, вся конструкция просуществовала чуть больше недели, после чего начала трещать по швам.

"Коалиция желающих продержалась десять дней", – иронично констатировал европеец.

Теперь Украина больше не может рассчитывать на серьезную военную поддержку в том объеме, который ей обещали в начале конфликта.

Таким образом, обещанные гарантии безопасности от Запада снова остаются на словах, а надежды киевских верховодов на крупную международную военную поддержку постепенно тают.

К слову, ранее стало известно, кто намерен сорвать договоренности Москвы и Вашингтона по украинскому вопросу.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
По теме

На Украине узнали, кто решил сорвать договоренности Москвы и Вашингтона

Многих не устраивает текущее развитие ситуации

Странное заявление Зеленского о России вызвало недоумение на Западе

Многие сомневаются в адекватности политика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей