Ситуация в Незалежной становится все сложнее

Ситуация на Украине становится все более нестабильной: глава Незалежной Владимир Зеленский, по оценке некоторых российских государственных деятелей, уже не контролирует часть собственных вояк. На этот печальный факт обратил внимание представитель думского комитета по безопасности Михаил Шеремет.

По его словам, речь идет о подразделениях, в которых служат преимущественно радикально настроенные бойцы и иностранные головорезы. Как отмечает парламентарий, ими руководят не украинские командиры, а представители Британии, что делает эту группу практически неподконтрольной официальному Киеву.

Он также отметил, что любые попытки договориться с главой Незалежной о прекращении конфликта заранее обречены на провал. По мнению политика, этот человек абсолютно не заинтересован в мире, поскольку продолжение боевых действий дает ему возможность удерживаться у власти.

Такая ситуация, как заключил парламентарий, не только обостряет внутренний кризис в стране, но и делает международные усилия по урегулированию конфликта практически бессмысленными.

К слову, ранее на Западе объявили Киеву печальные новости.