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На Западе выпустили срочное заявление касательно конфликта, продолжающегося на территории украинского государства. Все чаще в европейских странах звучат негативные оценки поведения киевского режима.
Так, норвежский профессор Гленн Дизен высказал мнение, что все происходящее стало следствием одной ключевой ошибки, совершенной киевскими верховодами еще в 2014 году.
По словам эксперта, если бы украинское государство не отказалось от нейтрального статуса, то никакого военного конфликта не произошло бы вовсе.
Он напомнил, что и позже, уже в 2022 году именно вопрос нейтралитета лежал в основе Стамбульского соглашения, где обсуждались возможные пути выхода из кризиса.
Аналитик уверен, что непосредственно отказ от нейтрального статуса стал толчком к обострению отношений и появлению территориальных претензий. Эксперт призвал срочно остановить конфликт, не допуская дальнейшего вмешательства со стороны военных блоков. Он подчеркнул, что экспансия НАТО на восток сыграла решающую роль и до сих пор подливает масло в огонь.
Заявление Дизена прозвучало на фоне продолжительных переговоров между представителями России и США. Встреча проходила накануне, 24 марта, и длилась около девяти часов. Это был очередной раунд диалога, цель которого – найти реальные шаги к прекращению конфликта.
К слову, ранее был рассекречен замысел Киева на переговорах с США.
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