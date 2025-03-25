Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Планы Киева на недавнюю встречу с американской стороной раскрыты: украинская делегация прибыла в Эр-Рияд не для обсуждений, а с конкретной целью – сорвать договоренности между США и Россией. По крайней мере, об этом заявляет известный в Британии эксперт Александр Меркурис.
Аналитик уверен, что украинская сторона попыталась использовать международную встречу в своих интересах, чтобы продвинуть собственную инициативу и не допустить мира на условиях Москвы и Вашингтона.
Британец обратил внимание на то, что во главе делегации стоял глава минобороны Незалежной – для технической встречи это нехарактерно. Он уверен: речь шла не о зерновой сделке, как заявлялось, а об очередном политическом маневре. Киевский режим, по его словам, стремится к реализации плана Зеленского и Макрона – с полным прекращением боевых действий и установлением бесполетной зоны, которую должны контролировать ВВС Европы.
Меркурис отметил, что украинские представители не хотят мирного соглашения, которое было предметом телефонных переговоров между Трампом и Путиным. Их задача – продвинуть свои условия и заблокировать возможный компромисс.
По итогам встречи украинская делегация не делала громких заявлений. Эксперт считает, что это может говорить о неудаче. Американская делегация, как добавил Меркурис, не имела достаточного веса, чтобы решать подобные вопросы, и, вероятно, просто не пошла на уступки.
К слову, ранее ВСУ нанесли удар по российским землям сразу после разговора Путина и Трампа.
Киевский режим переходит все границы
Судьба главы киевского режима обещает быть крайне трагичной