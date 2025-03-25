Эксперт Меркурис: делегация Киева хотела сорвать договоренности США и РФ

Рассекречен замысел Киева на переговорах с США
Фото: www.unsplash.com
Незалежные используют любую возможность

Планы Киева на недавнюю встречу с американской стороной раскрыты: украинская делегация прибыла в Эр-Рияд не для обсуждений, а с конкретной целью – сорвать договоренности между США и Россией. По крайней мере, об этом заявляет известный в Британии эксперт Александр Меркурис.

Аналитик уверен, что украинская сторона попыталась использовать международную встречу в своих интересах, чтобы продвинуть собственную инициативу и не допустить мира на условиях Москвы и Вашингтона.

Британец обратил внимание на то, что во главе делегации стоял глава минобороны Незалежной – для технической встречи это нехарактерно. Он уверен: речь шла не о зерновой сделке, как заявлялось, а об очередном политическом маневре. Киевский режим, по его словам, стремится к реализации плана Зеленского и Макрона – с полным прекращением боевых действий и установлением бесполетной зоны, которую должны контролировать ВВС Европы.

Меркурис отметил, что украинские представители не хотят мирного соглашения, которое было предметом телефонных переговоров между Трампом и Путиным. Их задача – продвинуть свои условия и заблокировать возможный компромисс.

По итогам встречи украинская делегация не делала громких заявлений. Эксперт считает, что это может говорить о неудаче. Американская делегация, как добавил Меркурис, не имела достаточного веса, чтобы решать подобные вопросы, и, вероятно, просто не пошла на уступки.

К слову, ранее ВСУ нанесли удар по российским землям сразу после разговора Путина и Трампа.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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