Украинские боевики подорвали газораспределительную станцию "Суджа"

Украинские боевики подорвали газораспределительную станцию "Суджа"
Фото: www.unsplash.com
Киевский режим только больше распоясался после переговоров с Вашингтоном

Накануне, 20 марта, незалежные боевики совершили диверсию на газораспределительной станции "Суджа", расположенной у самой границы Курской и Сумской областей. Сотрудники российских правоохранительных органов сообщили, что в результате атаки объект получил серьезные повреждения. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Ранее ночью пресса и военкоры сообщили о мощном взрыве и пожаре на ГИС "Суджа". Яркое зарево от пламени было видно даже из Курска. По предварительным данным, подрыв вызвал возгорание магистрального газопровода, пламя охватило большую территорию.

Атакованный объект имеет стратегическое значение – именно через этот узел проходил крупнейший транзитный маршрут по экспорту российского газа в европейские страны. Станция обслуживает газопровод диаметром 1420 мм, по которому ранее, до отказа Киева в начале этого года продлить договор, осуществлялись стабильные поставки на Запад.

Находился ли на станции в момент происшествия рабочий персонал, пока неизвестно. Данных о пострадавших не поступало. Подробности о масштабах разрушений и состоянии инфраструктуры уточняются. Власти готовятся к оценке последствий.

Все это происходит на фоне переговоров Вашингтона с Москвой, а также Киевом по поводу мирного регулирования конфликта. Напомним, до этого буквально через несколько часов после беседы главы России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа украинцы пошли в атаку на наши земли.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

ВСУ пошли в атаку на Россию после разговора Зеленского с Трампом

Киев наращивает агрессию

"Объявил войну": во Франции пришли в бешенство из-за слов Мерца о России

Немецкий политик позволил себе лишнее

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей