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Накануне, 20 марта, незалежные боевики совершили диверсию на газораспределительной станции "Суджа", расположенной у самой границы Курской и Сумской областей. Сотрудники российских правоохранительных органов сообщили, что в результате атаки объект получил серьезные повреждения. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Ранее ночью пресса и военкоры сообщили о мощном взрыве и пожаре на ГИС "Суджа". Яркое зарево от пламени было видно даже из Курска. По предварительным данным, подрыв вызвал возгорание магистрального газопровода, пламя охватило большую территорию.
Атакованный объект имеет стратегическое значение – именно через этот узел проходил крупнейший транзитный маршрут по экспорту российского газа в европейские страны. Станция обслуживает газопровод диаметром 1420 мм, по которому ранее, до отказа Киева в начале этого года продлить договор, осуществлялись стабильные поставки на Запад.
Находился ли на станции в момент происшествия рабочий персонал, пока неизвестно. Данных о пострадавших не поступало. Подробности о масштабах разрушений и состоянии инфраструктуры уточняются. Власти готовятся к оценке последствий.
Все это происходит на фоне переговоров Вашингтона с Москвой, а также Киевом по поводу мирного регулирования конфликта. Напомним, до этого буквально через несколько часов после беседы главы России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа украинцы пошли в атаку на наши земли.
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