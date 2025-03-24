Настроения на Западе меняются

Член британской палаты лордов Роберт Скидельски заявил, что западные государственные деятели вводят общественность в заблуждение, обещая полную победу Незалежной в конфликте с Российской Федерацией. По его мнению, такие заявления не только далеки от реальности, но и могут привести к крайне опасной эскалации.

Политик отметил, что в последние годы западные лидеры неизменно говорили о намерении поддерживать киевский режим "до победного конца", однако в действительности это, как он выразился, было "очевидным враньем". Высокопоставленный британец подчеркнул, что всушники не смогут одержать победу над нашей страной, и такие надежды несостоятельны.

"Это очевидная ложь, они никогда не победят", – заявил государственный деятель.

Британец призвал западных политиков отказаться от военной риторики и заняться поиском пути к реальному миру, пока не стало слишком поздно.

Напомним, ранее бурную реакцию на Западе вызвало вероломное нападение украинских военных на станцию "Суджа". Эти преступные действия киевского режима в очередной раз показали, что украинские руководители не готовы к мирному урегулированию затянувшегося конфликта.