Судьба главы киевского режима обещает быть крайне трагичной

Глава киевского режима Владимир Зеленский может не дожить до момента подписания мирного соглашения – такое мнение высказал бывший офицер армии США Дэниел Дэвис.

В интеллектуальной беседе на просторах интернет-пространства аналитик заявил, что у Незалежной остается все меньше времени на принятие адекватного решения, и если соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, последствия могут оказаться необратимыми.

По оценке опытного американского вояки, наша страна могла бы уже давно перейти к более мощным ударам и сравнять Киев с землей, если бы хотела вести полномасштабные боевые действия. Он подчеркнул, что шанс договориться пока еще есть, но окно возможностей стремительно сужается.

Аналитик обратил внимание, что даже если Зеленский согласится на уступки и мир, его жизнь может оказаться под угрозой. На международной арене точно найдутся силы, которые могут захотеть ликвидировать одиозного политика, а Москва тем временем продолжает сомневаться в легитимности его власти.

"Никто не может дать гарантии, что он переживет эту сделку", – отметил Дэвис.

Он добавил, что время в этом конфликте играет явно не на стороне Зеленского. С каждым днем шансов на приемлемый для Украины мир становится все меньше, а рисков – все больше.

К слову, ранее украинские боевики массового взмолились о мире.