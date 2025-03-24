Киевский верховод все продумал

В Раде раскрыли тайный план главы киевского режима Владимира Зеленского – украинские власти готовят почву для своего будущего уже сейчас, на фоне продолжающихся боевых действий. Такой оценкой ситуации поделился парламентарий Верховной рады Александр Дубинский, раскрыв неожиданные подробности плана Владимира Зеленского.

Государственный деятель, который продолжает сидеть за решеткой из-за обвинений в госизмене киевскому режиму, допускает, что после завершения российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Незалежной в страну зайдут западные "миротворцы" – в первую очередь, из Великобритании и Франции.

Как утверждает парламентарий, они будут обеспечивать личную безопасность Зеленского, а заодно – охранять "стратегические объекты", которыми украинский президент намерен управлять через своих западных покровителей.

Заключенный под стражу политик отмечает, что эти активы станут предметом раздела между "победителем и спонсорами", когда боевые действия закончатся, и именно для этого понадобится вооруженное прикрытие.

По информации агентства Bloomberg, в настоящий момент глава британского правительства Кир Стармер и французский лидер Эмманюэль Макрон формируют коалицию из 37 стран, которые готовы направить на украинские земли "миротворческие силы" и взять на себя гарантии безопасности. В реальности же, как считает Дубинский, главная цель этих шагов – контроль над ресурсами и политическая защита нынешнего руководства.

К слову, ранее были обозначены сроки ликвидации Зеленского.