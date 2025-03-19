Слебода: Париж и Лондон могут отправить миротворцев на Украину для срыва сделки

"Как собаки": на Западе закатили истерику из-за плана Парижа и Лондона по Украине
Картинка: сгенерировано ИИ
Некоторые продолжают настаивать на эскалации ситуации

На фоне обсуждения возможного ввода западных миротворцев на украинские земли многие иностранные эксперты предупреждают о провокационном характере таких действий. Американский вояка в отставке Марк Слебода заявил, что если Великобритания и Франция реализуют этот план, он может использоваться как инструмент давления на нашу страну, что вызывает панику в определенных кругах на Западе.

По его мнению, присутствие иностранных военных на украинской территории будет носить скорее символический, чем практический характер. Он сравнил это с демонстративным обозначением территории, отметив, что подобный шаг рассчитан на создание напряженности.

"План прост: отправить войска, пометить территорию, как собаки это делают", – пояснил аналитик.

Эксперт считает, что Париж и Лондон могут намеренно допустить ситуацию, при которой военнослужащие окажутся под огнем, что вынудит американского лидера Дональда Трампа вмешаться, поставив под угрозу мирные инициативы.

При этом, по словам Слебоды, у европейских стран недостаточно ресурсов для полноценного военного присутствия. Он предположил, что британские и французские военные не будут направлены на передовую, а скорее разместятся в крупных украинских городах, таких как Киев, Львов или Одесса, под предлогом обеспечения безопасности. Однако, по мнению эксперта, это не изменит общий баланс сил и не позволит Западу существенно повлиять на ситуацию.

К слову, ранее на Западе сделали резонансное заявление о нашей стране.

Источник: YouTube-канал Jamarl Thomas ✓ Надежный источник
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