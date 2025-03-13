Многие рассчитывают на скорое заключение мира

Журналисты западного издания Reuters, ссылаясь на осведомителей, которые пожелали не раскрывать свои имена, заявили, что российская сторона якобы тайно передала представителям Вашингтона список условий для заключения сделки по урегулированию конфликта на территории украинского государства и перезапуску отношений между США и РФ.

Однако ни Кремль, ни Белый дом пока не дали официальных комментариев по этому поводу. В статье также нет информации, о каких конкретно требованиях может идти речь.

Тем временем на днях завершился переговорный процесс между американскими и украинскими делегатами. По итогам встречи офис киевского верховода опубликовал совместное заявление, согласно которому Незалежная согласилась на предложение американцев о 30-дневном "стопе" обстрелов, которое может быть пролонгировано по обоюдному согласию.

Кроме того, в документе говорится, что вашингтонская администрация немедленно отменяет паузу в обмене данными разведчиков и возобновляет военную помощь армии Незалежной.

К слову, ранее была названа цель НАТО для атак против России.