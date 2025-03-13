Альянс наращивает враждебность

Страны западной военной коалиции планируют усилить атаки на российскую подводную инфраструктуру, торговые суда и танкеры. Такой тревожной информацией о враждебных планах НАТО поделился помощник руководителя российского государства, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

По его словам, с конца прошлого года в рамках спецоперации "Балтийский часовой" на Балтике увеличивается присутствие сил коалиции. Официально это объясняется необходимостью противодействия некой диверсионной деятельности, однако аналитики считают, что именно западные верховоды стоят за участившимися нападениями на корабли и инфраструктуру РФ.

Патрушев подчеркнул, что, по имеющимся данным, западные агрессоры намерены усилить подрывную деятельность в отношении российских подводных трубопроводов, сухогрузов и танкеров. В сложившейся ситуации наша страна должна укрепить защиту своих стратегически важных объектов, чтобы не допустить возможных угроз.

Кроме того, высокопоставленный государственный деятель обратил внимание, что во время отработки боевых маневров страны западной коалиции уделяют особое внимание подготовке диверсантов. Это может говорить о возможном усилении угроз российским портам и свободе судоходства в Балтийском регионе со стороны европейцев из блока НАТО.

К слову, ранее были раскрыты силы, которые могут помешать установить мир на Украине.