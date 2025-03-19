Ситуация на международной арене начала заметно меняться

На фоне стремительных изменений на международной арене все громче звучат мнения, ставящие под сомнение устоявшиеся западные представления о России. Отставной американский военный Дэниел Дэвис заявил, что текущие переговоры между главой нашей страны Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом не соответствуют распространенному нарративу об агрессивных намерениях Москвы.

Американец отметил, что лидеры обсуждают перспективы двусторонних отношений после завершения конфликта в Незалежной, а также меры по нормализации политических и экономических связей между странами.

Он особо подчеркнул, что такие шаги важны для предотвращения будущих кризисов, однако в западных государствах подобный подход идет вразрез с утверждениями о том, что Москва якобы стремится к экспансии и угрожает европейским государствам.

"На Западе такой подход не сочетается с нарративом о том, что Россия хочет всех захватить и дойти до Ла-Манша", – отметил американский вояка.

Дэвис также выразил мнение, что если РФ и США сосредоточатся на сотрудничестве, Незалежная потеряет возможность использовать конфликт для усиления своей позиции. Обсуждение совместных экономических проектов может изменить баланс сил, полностью исключив киевское руководство из процесса урегулирования.

Напомним, накануне Кремль выставил основное условие для прекращения конфликта на украинских землях.