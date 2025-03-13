Washington Post: Путин отправил "военный сигнал" перед переговорами с США

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Глава Российской Федерации Владимир Путин посетил земли под Курском в камуфляжной форме, что стало демонстративным жестом перед переговорами с Вашингтоном о возможном 30-дневном "стопе" обстрелов на территории украинского государства. О такой расшифровке "военного послания" российского главнокомандующего пишет авторитетное западное издание Washington Post.
Визит российского лидера в многострадальный регион сопровождался совещанием на одном из пунктов управления войсками. В ходе встречи ему доложили о значительном продвижении российских сил и освобождении более 86% земель, ранее занятых противником. Также отмечается, что украинские вояки начали массово сдаваться, осознавая безвыходность своего положения.
Американские аналитики расценили появление Путина в военной форме как сигнал Западу о решимости России продолжать очищение своих земель от врага. Визит в приграничный регион, по мнению американских журналистов, подчеркивает уверенность Москвы в своих дальнейших действиях.
К слову, ранее стало известно о передаче Россией требований по урегулированию украинского конфликта.
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