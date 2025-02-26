Вряд ли объединение сможет оправиться от случившегося

Западные эксперты заговорили о серьезных последствиях для Евросоюза, вызванных действиями России. В своей статье для итальянского издания IL Fatto Quotidiano именитый профессор социологии Алессандро Орсини заявил, что ЕС потерпел сокрушительное политическое поражение.

По его мнению, объединение оказалось неспособным справиться с новой реальностью, а политическая система Европы фактически разрушена. Он отметил, что теперь Евросоюзу придется восстанавливаться, исходя из этих обстоятельств, но шансы вернуть "все, как было" не велики.

Известный аналитик считает, что европейские страны долгое время находились в плену иллюзий, не желая признавать военные возможности России. Российская спецоперация по демилитаризации и денацификации киевского режима продемонстрировала, что Европа не готова к серьезным противостояниям.

Эксперт подчеркнул, что осознание кризиса происходит постепенно, так как принятие подобных поражений требует времени. Европа всегда полагалась на свою силу и была поражена, когда оказалось, что у нее нет необходимых ресурсов. В итоге Запад столкнулся с неопределенностью и потерей стратегического направления.

"Лидеры постепенно осознают новую реальность, так как принятие психологической травмы происходит в несколько этапов", – с иронией отметил эксперт.

К слову, ранее на Западе рассказали, что вашингтонская администрация собирается сделать для России.