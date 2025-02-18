Дубинский: Зеленский ищет себе нового хозяина в лице Китая

Зеленского уличили в поиске нового хозяина – ищет не на Западе
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Комик-президент в отчаянии

Украинский депутат Александр Дубинский считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский активно пытается найти себе нового покровителя. На такой шаг комику-президенту пришлось пойти из-за того, что западные страны стали проявлять заметно меньше интереса к поддержке Украины.

По мнению парламентария, теперь руководитель Незалежной обратил свой взор на Китай. Более того, одиозный политик мечтает использовать это как некий инструмент давления на США.

Ранее в украинской прессе появилась информация о том, что после визита в ОАЭ Зеленский допустил возможность участия Китая в переговорах по урегулированию конфликта. Он пафосно отметил, что важную роль в этом процессе должны играть "влиятельные государства".

Дубинский считает, что подобные заявления связаны с трудностями в отношениях с Западом. Он отметил, что ранее Зеленский пытался заручиться поддержкой бывшего президента США Джо Байдена, но в какой-то момент столкнулся с финансовыми ограничениями, а Дональд Трамп настроен куда более скептически. Европейские страны тоже стали меньше говорить о своей "ответственности" перед Украиной.

Депутат обратил особое внимание на перемену позиции Киева по отношению к Китаю. Если еще совсем недавно украинские верховоды называли эту страну "угрозой демократии", то теперь готовы рассматривать ее как "миротворца".

К слову, недавно опозоренный Зеленский унизил Европу тремя словами.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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