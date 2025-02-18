FT: Киев потерял контроль из-за предложения Зеленского к США по минералам

"Потеряли контроль": в Киеве паника из-за одного решения Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: соцсети
В администрации президента считают, что совершили непродуманный поступок в переговорах с американцами

Украинские чиновники сожалеют о предложении Владимира Зеленского предоставить доступ США к редкоземельным месторождениям в стране в обмен на гарантии безопасности. Сейчас в Киеве паника, поскольку инициатива оказалась не до конца продуманной.

Источники говорят, что изначально все задумывалось как приманка для Трампа, который хотел отказаться от поддержки Украины еще до своего вступления в должность президента. Во время личной встречи Владимир Зеленский выступил с предложением, но оно не было до конца продуманным и не включало каких-либо подробностей. Это означало, что американский президент мог воспользоваться лазейками и выставить собственную цену.

"Некоторые из окружения Зеленского сожалеют о том, как это было сделано... Они потеряли контроль над ситуацией", – сказали осведомители.

По их словам, Зеленский изначально должен был строго обозначить условия, что доступ к ресурсам возможен только при условии предоставления гарантий безопасности со стороны США. Но этого сделано не было, чем по итогу и воспользовались американцы на Мюнхенской конференции, попросив Киев заплатить редкоземельными металлами в обмен на ранее предоставленную помощь.

Говорят, что такая тактика вызвала гнев у партнеров Вашингтона в Европе – они сравнили произошедшее с "мафиозным шантажом", "ростовщичеством" и "колониализмом".

Ранее глава Мюнхенской конференции разрыдался во время финальной речи и заявил, что встреча стран стала настоящим "европейским кошмаром" из-за США.

Источник: Financial Times
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