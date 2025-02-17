Разрыдавшийся глава Мюнхенской конференции назвал ее "европейским кошмаром"

Политика американцев пришлась не по душе европейским лидерам

Глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген, выступая на закрытии мероприятия, не смог сдержать эмоций – политик разрыдался на сцене из-за проблем в отношениях между США и ЕС после выступления вице-президента США Джея Ди Вэнса.

Хойсген указал, что отныне базовые европейские и американские ценности не являются общими. До этого Вэнс жестко раскритиковал Евросоюз за отход от демократических принципов, обвинив в партнеров в отсутствии гласности и цензуре. Европейский политик в ответ поблагодарил страны, которые не отказались следовать общему вектору, включая Украину. После этого он не смог закончить свою речь и разрыдался на сцене.

Чуть позже, в интервью ZDF, глава конференции пояснил, что после прихода к власти Дональда Трампа США оказались словно "на другой планете". Из-за этого Мюнхенский саммит оказался для всех европейцев в определенной степени отрезвляющим мероприятием.

"В каком-то смысле это был европейский кошмар", – оценил конференцию Хойсген.

Вместе с этим он отметил, что теперь в ЕС лучше знают позицию США. Также политик заметил, как некоторые сенаторы-республиканцы боялись выступать публично из-за страха перед Дональдом Трампом.