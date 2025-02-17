Разрыдавшийся глава Мюнхенской конференции назвал ее "европейским кошмаром"

"Европейский кошмар": рыдающий глава Мюнхенской конференции сделал заявление
Кристоф Хойсген. Кадр трансляции
Политика американцев пришлась не по душе европейским лидерам

Глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген, выступая на закрытии мероприятия, не смог сдержать эмоций – политик разрыдался на сцене из-за проблем в отношениях между США и ЕС после выступления вице-президента США Джея Ди Вэнса.

Хойсген указал, что отныне базовые европейские и американские ценности не являются общими. До этого Вэнс жестко раскритиковал Евросоюз за отход от демократических принципов, обвинив в партнеров в отсутствии гласности и цензуре. Европейский политик в ответ поблагодарил страны, которые не отказались следовать общему вектору, включая Украину. После этого он не смог закончить свою речь и разрыдался на сцене.

Чуть позже, в интервью ZDF, глава конференции пояснил, что после прихода к власти Дональда Трампа США оказались словно "на другой планете". Из-за этого Мюнхенский саммит оказался для всех европейцев в определенной степени отрезвляющим мероприятием. 

"В каком-то смысле это был европейский кошмар", – оценил конференцию Хойсген.

Вместе с этим он отметил, что теперь в ЕС лучше знают позицию США. Также политик заметил, как некоторые сенаторы-республиканцы боялись выступать публично из-за страха перед Дональдом Трампом.

Источник: ZDF

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