Политик ошеломил европейских лидеров своим заявлением

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, жестко поставил на место Европу из-за ее текущего политического курса. Он заявил, что страны содружества двигаются в неверном направлении, и реальная угроза для ЕС исходит изнутри, а не снаружи, как сейчас заявляют в Брюсселе.

По словам Вэнса, правила модерации контента в Европе вызывают обеспокоенность, поскольку они направлены против граждан, выступающих против современной либеральной повестки.

"Угроза, которая беспокоит меня больше всего по отношению к Европе, – это не Россия, не Китай и не какой-либо другой внешний субъект; меня беспокоит угроза изнутри, отход Европы от некоторых из ее самых основополагающих ценностей", – заявил он.

Политик возмущен тем, что руководство ЕС допускает себе небрежные заявления в адрес демократии и понимании прав граждан. В пример он привел отмену результатов выборов в Румынии и угрозы отменить другие, в Германии. Вэнс уверен, что румынская ситуация связана исключительно с "надуманными подозрениями разведывательного агентства и огромного давления со стороны континентальных соседей".

"Это все больше напоминает старые укоренившиеся интересы, скрывающиеся за уродливыми словами советской эпохи, такими как "дезинформация" и "недостоверная информация", которым просто не нравится идея, что кто-то с альтернативной точкой зрения может выразить иное мнение", – сказал он.

По словам очевидцев, присутствующие в зале европейские лидеры аплодировали заявлениям Вэнса, но с трудом скрывали ошеломление.