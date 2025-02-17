Премьер Британии Стармер объявил о готовности отправить войска на Украину

Решение Лондона может вынудить другие страны пойти на аналогичные меры

Британский премьер-министр Кир Страмер объявил о готовности отправить войска на Украину для поддержания любых мирных договоренностей. С таким предложением он выступил перед экстренным заседанием европейских лидеров в Париже из-за отказа американцев звать их на первый этап переговорного процесса по украинскому вопросу.

Как сообщают журналисты, решение Стармера может оказать давление на других глав ЕС, сподвигнув их публично поддержать введение миротворческого контингента на Украину.

Политик отметил, что Лондон готов играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности, а также оказывать помощь украинским военным. Вместе с этим он изъявляет желание разместить британские войска, если это потребуется для обеспечения мира на Украине.

"Любая роль в обеспечении безопасности Украины помогает гарантировать безопасность нашего континента и безопасность этой страны. Окончание этой войны, когда оно наступит, не может стать просто временной паузой перед тем, как Путин снова нападет", – заявил Стармер.

Источники, близкие к премьеру, утверждают, что его решение сделать подобное заявление было продиктовано действиями США на Мюнхенской конференции, где представители администрации Трампа дали понять, что американские войска не будут отправлены на Украину, а Европе придется играть более активную роль в собственной обороне.

Ранее стало известно, что Путин приготовил "тяжелую артиллерию" для переговоров по Украине.