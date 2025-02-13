На Западе озвучили "кошмарный" сценарий будущего Украины

После переговоров Путина и Трампа аналитики назвали три вероятных расклада по окончанию конфликта

Несмотря на большой прогресс в урегулировании противостояния на Украине после телефонного общения между президентами США и России, будущее украинского государства остается неопределенным. Аналитики Bloomberg озвучили три вероятных сценария того, что ждет страну: среди них лучший, наиболее вероятный и кошмарный исходы.

Лучший сценарий

Он заключается в том, что США и ЕС возьмут на себя обязательство напрямую вмешаться в конфликт, если Россия откажется от переговоров. На это сейчас очень надеются в Киеве, однако шансы на подобный сценарий стремятся к нулю.

Вместо этого на Западе могли бы увеличить военную поддержку страны, ужесточить меры против Москвы, заняться развитием украинской оборонной промышленности, чтобы помочь сдержать российскую армию. Дополнительно в ЕС могут взять на себя обязательство принять Украину в союз в ближайшее время.

Наиболее вероятный сценарий

Он подразумевает, что Украина потеряет контролируемые Россией территории – они будут в подвешенном с юридической точки зрения состоянии. При этом не исключено, что Курскую область подвергнут обмену.

"Украина получит какие-то гарантии безопасности. И многие переговоры будут сосредоточены на том, насколько они будут сильны", – указано в статье.

Вместе с этим европейцы будут пытаться договориться с Трампом, чтобы он сохранил военную поддержку Киева и предоставил возможности быстро нарастить оборонный потенциал страны.

Кошмарный сценарий

При таком исходе Трамп может потерять интерес к будущему Украины еще до того, как будет достигнуто какое-либо урегулирование, что приведет к прекращению военной и финансовой помощи и предоставлению европейцам возможности решать эту проблему.

Соглашение сохранит украинский суверенитет и позволит стране начать реконструкцию. Но оно также может закрепить значительные достижения Путина по контролю над частью украинской территории и потенциально заблокирует вступление Киева в НАТО. После этого, по мнению аналитиков, российский лидер переключится на страны Балтии.