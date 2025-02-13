Politico: Европа давно боялась переговоров Трампа и Путина

Европейцы опасаются, что конфликт будет улажен без их участия

Возможное прямое общение между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным давно было предметом опасений европейских чиновников. Сейчас они пребывают в ужасе из-за того, что их тревога была не беспочвенной, пишет Politico.

Сейчас в ЕС обеспокоены, что хорошие отношения между российским и американским лидерами в итоге приведут к тому, что их вычеркнут из переговорного процесса по Украине на высоком уровне. В Брюсселе до сих пор уверены, что единственный путь к прочному миру – это продолжать поддерживать Киев в военном плане.

После телефонного разговора Трампа и Путина высокопоставленные европейские политики поспешили предупредить главу США, что решать судьбу Украины можно только с привлечением украинских властей и ЕС.

"Мы должны вместе пойти по этому пути, чтобы мир вернулся в Европу", – сделала заявление глава немецкого МИД Анналена Бербок.

С аналогичными призывами выступили в Латвии, Польше и других странах, а также в Брюсселе. И пока в Вашингтоне стараются прислушиваться к их заявлениям. По последним новостям, администрация Трампа приостановила работу над мирным планом, чтобы обсудить его основные пункты с европейскими партнерами. Для этого в Европу в ближайшее время отправятся спецпосланники и советники американского лидера. При этом дата их визита на Украину с той же целью до сих пор остается открытым вопросом.