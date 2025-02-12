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Американский президент Дональд Трамп встретился с освобожденным из российской тюрьмы за контрабанду наркотиков Майклом Фогелем. Во время общения с прессой он выразил надежду, что случившееся является хорошим знаком – есть шанс, что США получится наладить отношения с Россией для урегулирования украинского конфликта.
Трамп указал, что очень ценит решение Москвы помиловать заключенного. Российская сторона выставила довольно справедливые и разумные условия сделки – не исключено, что это приведет к освобождению еще одного американского гражданина в ближайшее время, заявил президент.
По его словам, возвращение Фогеля на родину можно рассматривать как благосклонный жест России в вопросе прекращения боев на Украине.
"Они были очень милыми. Россия отнеслась к нам очень хорошо... Думаю, что это может быть очень важным элементом. Вы можете стать значимым элементом окончания войны с Украиной, – обратился он к Фогелю и продолжил, – И мы ценим то, что сделал Путин".
Майкл Фогель был задержан в российском аэропорту в 2021 году – до этого он работал в американском посольстве в Москве и имел статус дипломата. Американца обвинили в контрабанде и незаконном обороте наркотиков, назначив срок в 14 лет строгого режима.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп сделал три подарка Владимиру Путину перед переговорами по Украине.
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