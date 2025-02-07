Daily Mail опубликовал мирный план Трампа по Украине

Американский президент не намерен идти на уступки Киеву

В администрации Дональда Трампа обещают, что в ближайшее время президент определится с "кнутами и пряниками", которые намерен использовать для достижения мира на Украине. Что именно собирается предпринять политик – неизвестно. Интриги к его решениям добавляет раскол в Вашингтоне, где люди из правящей элиты предлагают лидеру отличные друг от друга тактики решения проблемы.

Тем не менее, как указывают источники Daily Mail, Трамп уже определился по большинству пунктов мирного урегулирования. Журналисты опубликовали подробности плана президента США, раскрыв, какие меры он может предпринять не только против России, но и Украины. И первый из них – добиться согласия Владимира Зеленского на прекращение огня к христианской Пасхе. По задумке, это поможет остановить стремительное продвижение российских войск.

Второй пункт – запрет на вступление Украины в НАТО. Бессрочно или на определенный период, источники не указали. И третий аспект – это требование к Киеву признать суверенитет Москвы над контролируемыми территориями.

"Вдобавок к этому украинские войска будут вынуждены покинуть Курскую область России, в то время как контингент европейских солдат, в который могут входить и британские войска, будет призван охранять демилитаризованную зону. Американские солдаты в этом участвовать не будут", – указано в статье.

Дополнительно ЕС могут заставить оказывать помощь Украине по восстановлению страны. Затраты могут стоить европейцам 486 млрд долларов. Принятие украинцев в союз запланируют на 2030 год.

Ожидается, что прекращение огня будет достигнуто к 20 апреля, а декларацию об итогах прекращения конфликта опубликуют к 9 мая, после чего Киеву предложат не продлевать военное положение и не мобилизовывать войска.