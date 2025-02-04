Politico: деятельность Маска в администрации Трампа вызывает ужас в США

США в ужасе из-за деятельности Маска в администрации Трампа
Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: соцсети
Эксперты бьют тревогу

Стремление Илона Маска взять под контроль важнейшие федеральные агентства и функции вызывает в США всеобщий ужас и массу вопросов по поводу целей его миссии в администрации Дональда Трампа. Эксперты по правовым вопросам особенно обеспокоены решением закрыть Агентство США по международному развитию (USAID) и взять под контроль центральную платежную базу данных Министерства финансов.

"Масштабы здесь беспрецедентны с точки зрения риска для конфиденциальной личной и финансовой информации. Это настоящий кошмар", – говорят специалисты.

Против этих решений уже подали в суд, обвинив администрацию Трампа в нарушении неприкосновенности частной жизни. Дополнительно против Департамента эффективности правительства (DOGE) выступают из-за нарушения законов, связаных с кибербезопасностью.

Усложняет правовую картину отсутствие ясности относительно того, являются ли члены DOGE государственными служащими, подрядчиками или просто посторонними лицами, которым предоставлен особый доступ.

Источник: Politico

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