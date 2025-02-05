NBC: в администрации Трампа произошел раскол из-за Украины

Чиновники не могут прийти к согласию из-за тактики переговоров с Россией

Американский президент Дональд Трамп пока так и не решил, как именно намерен побудить обе стороны к перемирию в украинском конфликте. На этом фоне сотрудники его администрации буквально разругались друг с другом, предлагая разные варианты возможных действий.

По сути в Белом доме произошел сильный раскол из-за Украины. Советник по национальной безопасности Майк Вальц и спецпредставитель по Украине Кит Келлог хотят использовать американское влияние, чтобы подтолкнуть Путина к тому, чтобы прекратить дальнейшие бои и приступить к переговорам. Другие, неназванные чиновники, выступают за сокращение миллиардов долларов помощи, которую Вашингтон предоставил Киеву при администрации Байдена, как способ заставить быстро положить конец конфликту.

"Критики такого подхода говорят, что это фактически разоружит Украину и, таким образом, будет равносильно капитуляции перед Россией", – указано в статье.

Сейчас у США осталось немного инструментов для оказания давления на Россию. Одним из них можно назвать использование замороженных российских активов для пополнения запасов вооружения Украины. Тем не менее, пока Дональд Трамп не спешит принимать окончательное решение, ожидая прямых переговоров с лидерами враждующих стран.

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