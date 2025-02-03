Арестович* заявил об окончательном проигрыше Украины

"Мы проиграли": на Украине выступили с важным заявлением
Фото: unsplash.com
Бывший советник Зеленского объяснил, какой единственный шанс остался у Киева

Украинской власти пора признать, что слишком много проблем в стране замалчивались, а тяжелых тем избегали. Теперь же, когда ситуация на фронте оставляет желать лучшего, а Дональд Трамп пришел к власти в США, в Киеве нужно наконец решиться признать неизбежное, уверен бывший советник украинского президента Алексей Арестович*. 

По его словам, руководство страны сейчас предпринимает все попытки переложить ответственность за провалы на других, не желая признавать, что их причина во многом лежит на собственных плечах. В первую очередь для этого нужно начать задумываться о сделанном, анализировать, а не страдать, гневаться и цепляться за собственную гордыню.

Бывший чиновник полагает, что в текущих условиях ни одна перестройка деятельности ТЦК, подготовка армии не возымеют должного эффекта, а выборы провести все же придется. Трамп будет решать украинский вопрос без Украины, с Путиным и Си, поскольку делать это вместе с украинскими властями, оторванными от реальности, бессмысленно.

"Мы проиграли войну – своей тупостью, гордыней и упрямством. А главное – мы проиграли себя. Себе самим. Мы создали общество взаимной ненависти и нетерпимости, где каждый прав по отдельности и все виноваты вместе", – написал он в своем Telegram.

Арестович* уверен, что выйти из этой ситуации в выигрыше для Украины практически невозможно. Единственное, что остается – признать свою ответственность за провал и перегрузить всю систему целиком, установив для нее новые ориентиры. 

*включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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