Reuters: на Западе оценили тактику ВС РФ в Покровске

Киев столкнулся с большими проблемами из-за успехов российских войск на поле боя

Российские войска медленно затягивают петлю вокруг восточноукраинского города Покровск – ключевого логистического узла. Его взятие может предоставить России сильные позиции для проведения атак в нескольких направлениях на востоке и усиления давления на Киев, пишет Reuters.

Украинские военные утверждают, что обстановка в населенном пункте сложная. Российские войска используют для атак пешие группы, умело используют особенности ландшафта и плохую видимость, чтобы скрыться от беспилотников.

"Днем и ночью они движутся вперед", – сказал солдат с позывным Феникс.

Подобная тактика вызывает настоящий ужас на Западе. Эксперты указывают, что взятие Покровска позволит ВС РФ использовать его в качестве плацдарма для наступления на север или запад. В особенности под угрозой окажется Днепропетровская область. Но больше всего их пугает, что это поможет России укрепить свои переговорные позиции.

Эксперты говорят, что сейчас российские бойцы пытаются обойти и окружить Покровск с запада – это сильно отличается от обычного подхода при взятии крупных городов.

Сейчас у ВС РФ есть два основных варианта наступления на покровском направлении. Первый предполагает продвижение на запад, в малонаселенные равнины Днепропетровской области, которые слабо укреплены и не представляют Киеву никаких естественных или городских препятствий для обороны. Второй - продвижение на север, в более плотную сеть промышленных городов, через которые будет сложнее прорваться, но это позволит Москве оказать давление на Краматорск и Славянск – два крупнейших оставшихся под контролем Украины города в восточной части Донецкой области.