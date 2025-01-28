Госпогранкомитет Беларуси сообщил о группировке ВСУ у границы

Военные внимательно наблюдают за ситуацией

Вблизи белорусской границы располагается около 15 тысяч украинских солдат. Подразделения состоят из членов вооруженных сил, нацгвардии, полиции и терробороны, сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский. По его словам, украинские военные ведут себя спокойно и профессионально, обстановка на приграничных зонах контролируемая.

Он отметил, что в последнее время ситуация на границе более нормализовалась. Однако это не повод ослаблять наблюдение за действиями соседа.

"Органы пограничной службы выполняют задачи в усиленном варианте несения службы, не теряя бдительности", – сообщил Бычковский.

За последний год белорусские пограничники зафиксировали около 350 полетов украинских дронов вблизи собственных границ. Из этих случаев 20 раз фиксировалось нарушение воздушного пространства республики.

В Минске указывают, что помимо личного состава, Киев стянул в приграничные регионы бронетехнику. Несмотря на относительное спокойствие, власти Белоруссии видят в этих действиях угрозу собственной национальной безопасности.