Лукашенко высказался о передаче власти в Белоруссии

Лидер раскрыл, что перед этим должно произойти

Белорусский президент Александр Лукашенко, выступая на большом совещании по Витебской области, сделал заявление о передаче власти. Лидер рассказал, что нужно сделать в республике до того, как бразды правления достанутся более молодому поколению.

Глава отметил, что не хочет жаловаться и рассказывать, как много здоровья у него забирает руководящая должность. При этом он уверен, перед непосредственно президентскими выборами кто-то из чиновников попросит остаться его на посту, но этого, полагает Лукашенко, делать нельзя.

"Все. Мы должны навести порядок и молодежи передать бразды управления", – сказал политик.

Президент отметил, что до его ухода нужно улучшить ситуацию по всей стране. Обстановка в Витебской области его не устраивает – состояние дел в регионе Лукашенко и вовсе назвал "позором".

По его словам, он несет большую нагрузку как "диктатор", поскольку о нем пишут и говорят различные вещи. При этом чиновники, отвечающие за состояние дел, тихонько скрываются за его спиной. Лукашенко пообещал, что в каждой отрасли он будет спрашивать с руководителей в персональном порядке, пообещав, что "вывернет наизнанку" всю Витебскую область.

Ранее эксперты поспорили об возможном уходе Лукашенко с поста президента. Одни выразили мнение, что политику нет смысла покидать должность и он к этому не готов, а другие, напротив, допустили реальную передачу власти в республике.