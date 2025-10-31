Лукашенко: Белоруссия "бахнет" по тем, кто попытается ее захватить

Белоруссия "бахнет": Лукашенко выступил с предупреждением для Европы
Фото: president.gov.by
В Минске рассказали, что будет с недоброжелателями

Белоруссия не станет ввязываться в военный конфликт при отсутствии агрессии извне, пообещал президент республики Александр Лукашенко, общаясь с местными жителями. По его словам, стране необходимо выстоять, чтобы не "окунуться в этот омут".

Как напомнил глава республики, в мире сегодня насчитывается, по меньшей мере, более 50 военных конфликтов. У официального Минска нет никакого желания становится участником этих процессов.

Лукашенко напомнил, что некоторые соседи республики тратят до 5% от ВВП на оборонный сектор, что является очень высокой долей. Однако "оттяпать" западные районы Белоруссии у соседних государств не выйдет.

"Если вы придете к нам без разрешения своими коваными сапогами – бахнем", – пообещал президент республики. 

Глава государства предостерег Запад от всяческих попыток манипуляции, обратив внимание на нагнетание политической обстановки: ряд стран пытаются "додавить" как Белоруссию, так и Россию, заявляя об "агрессии" лидеров двух стран. Однако ни Минск, ни Москва не допустят подобного развития событий, которое может привести к возвращению в середину XX столетия. Союзное государство пытается избежать такого сценария.

Ранее Лукашенко сделал заявление о передаче власти, сообщив, что действующему руководству в Минске необходимо будет передать бразды правления молодежи.

Источник: БелТА ✓ Надежный источник
