Предупреждение в воздухе: кто и зачем преследовал борт Зеленского в Ирландии

Предупреждение в воздухе: кто мог преследовать самолет с Зеленским
Фото: commons.wikimedia.org
Аналитик рассказал о заинтересованных группах в ЕС

Неизвестные БПЛА, которые приблизились к самолету Владимира Зеленского перед посадкой в Ирландии, могли намеренно вести за бортом украинского лидера охоту, допускает заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

Ранее в Journal сообщали, что четыре дрона взяла на сопровождение борт с Зеленским, который следовал в Дублин. Они пролетели рядом с воздушным судном, а затем на мгновение остановились над военным судном, заранее вышедшим в море в секретном порядке в преддверии визита Зеленского.

По мнению Попова, БПЛА могли специально запустить, чтобы запугать Зеленского. Нельзя исключать версию, что некие разведсообщества могли провести операцию, чтобы продемонстрировать тому возможность последствий "при определенных обстоятельствах".

"То есть под легендой "неопознанных беспилотников" Зеленского предупредили, что в следующий раз его борт просто собьют", – высказался эксперт.

В том числе, нельзя сбрасывать со счетов причастность Евросоюза к "случайной смерти" главы киевского режима. ЕС достаточно неоднороден и имеет в своей структуре кланы. Кто-то может работать в поддержку Белого дома, кто-то может выступать против. Есть и группа, работающая под флагом "поддержки" украинского режима.

В правоохранительных органах Ирландии, между тем, выясняют место запуска дронов. Об организаторе сведения также отсутствуют.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил Зеленскому, что того может стать "большая опасность", если он согласится на мирные инициативы США по урегулированию конфликта с Россией, как писал Spiegel. При этом Елисейский дворец опровергает, что лидер республики использовал такие слова.

Источник: Aif.ru ✓ Надежный источник
По теме

Путин: мирный план Трампа по Украине разбили на четыре части

Каждый из них будет обсуждаться отдельно

В МИД отреагировали на слова генерала НАТО об "упреждающих ударах"

В Москве рассказали, как Запад пытается сорвать переговоры по Украине

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей