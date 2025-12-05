Аналитик рассказал о заинтересованных группах в ЕС

Неизвестные БПЛА, которые приблизились к самолету Владимира Зеленского перед посадкой в Ирландии, могли намеренно вести за бортом украинского лидера охоту, допускает заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

Ранее в Journal сообщали, что четыре дрона взяла на сопровождение борт с Зеленским, который следовал в Дублин. Они пролетели рядом с воздушным судном, а затем на мгновение остановились над военным судном, заранее вышедшим в море в секретном порядке в преддверии визита Зеленского.

По мнению Попова, БПЛА могли специально запустить, чтобы запугать Зеленского. Нельзя исключать версию, что некие разведсообщества могли провести операцию, чтобы продемонстрировать тому возможность последствий "при определенных обстоятельствах".

"То есть под легендой "неопознанных беспилотников" Зеленского предупредили, что в следующий раз его борт просто собьют", – высказался эксперт.

В том числе, нельзя сбрасывать со счетов причастность Евросоюза к "случайной смерти" главы киевского режима. ЕС достаточно неоднороден и имеет в своей структуре кланы. Кто-то может работать в поддержку Белого дома, кто-то может выступать против. Есть и группа, работающая под флагом "поддержки" украинского режима.

В правоохранительных органах Ирландии, между тем, выясняют место запуска дронов. Об организаторе сведения также отсутствуют.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил Зеленскому, что того может стать "большая опасность", если он согласится на мирные инициативы США по урегулированию конфликта с Россией, как писал Spiegel. При этом Елисейский дворец опровергает, что лидер республики использовал такие слова.