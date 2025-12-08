Трамп публично заявил о своем разочаровании в Зеленском

Украинский лидер до сих пор не ознакомился с проектом сделки

Дональд Трамп выразил разочарование Владимиром Зеленским, который, с его слов, "до сих пор" не ознакомился с предложением по заключению мира с Россией. Об этом президент США сообщил, отвечая на вопрос журналистов по дальнейшим действиям в урегулировании конфликта.

При этом лидер Белого лома полагает, что Москва согласна на предложение Вашингтона. Хотя Россия, с его слов, "предпочла бы получить всю страну".

"Но я не уверен, что Зеленского он устраивает", – высказался Трамп.

Напомним, 2 декабря в Москве состоялись переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом. На встрече также присутствовал зять Трампа Джаред Кушнер. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, компромисс пока не достигнут. Однако Москва посчитала приемлемым ряд "наработок" Соединенных Штатов.

Ранее в Кремле заявляли, что по мере продвижения ВС России у Киева остается все меньше территорий – и, как следствие, пространства для свободного принятия решения о мире, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.