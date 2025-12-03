Кремль отреагировал на заявления США о главном споре в переговорах по Украине

Никаких "вбросов" быть не может, отметили в Москве

Слова государственного секретаря Соединенных Штатов Марко Рубио по переговорам в рамках урегулирования украинского конфликта нельзя считать вбросом, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом пресс-секретарь президента России ответил на вопрос журналистов – те попросили прокомментировать слова Рубио, которые касаются ключевого пункта спора. Песков отметил, что никаких "вбросов" в заявлении должностного лица США быть не может.

По словам Рубио, ключевым предметом спора являются 20% территории Донбасса, которые остаются под контролем украинской стороны.

Глава Госдепа в тот момент уточнял, что Белый дом пытается понять возможность завершения конфликта и защиты "будущего Украины", которое бы устроило и Москву, и Киев. По оценке Рубио, сторонам удалось достичь некоторого прогресса. При этом в Вашингтоне полагают, что финансирование Киева на протяжении всего конфликта нереалистично и не представляется возможным.

Ранее Песков заявил, что отход ВСУ станет предметом обсуждения на переговорах – таким образом в Кремле ответили на вопрос о том, должен ли противник покинуть Донбасс или Запорожскую с Херсонской областями.