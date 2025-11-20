Белый дом додавил политически ослабленного президента Украины

Владимир Зеленский в ходе встречи с министром армии Соединенных Штатов Дэниэлом Дрисколлом объявил о готовности сотрудничать с Белым домом по новому плану об урегулировании конфликта с Россией, сообщает Axious.

Как уточняется в материале, украинский президент с американским министром договорились подписать документ в сжатые сроки.

План, следует из материала, предполагает требования от Киева пойти на "огромные уступки" Москве, и в том числе содержит пункт о передаче территорий в пользу РФ.

При этом Зеленский, вместо того, чтобы моментально отвергнуть предложение, согласился на переговоры. Офис президента Украины сообщил, что Киев намерен обсудить это в ходе диалога с Трампом уже в ближайшие дни.

The Telegraph ранее писал, что Вашингтон якобы предложил Москве план с "арендной платой" за сохранение Донбасса за собой, при этом инициатива предполагает, что регион юридически останется за Украиной, которой Россия взамен будет платить деньги. Другое условие – сокращение численности личного состава ВСУ в два раза.

До этого сообщалось, что Вашингтон усилил давление на Киев, вынуждая Зеленского принять условия. Обновленный план продвигает спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который работает над этой задачей "без лишнего шума".