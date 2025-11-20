Axious: Зеленский согласился на план Трампа уступить территории России

Курс рубля
Владимир Зеленский в ходе встречи с министром армии Соединенных Штатов Дэниэлом Дрисколлом объявил о готовности сотрудничать с Белым домом по новому плану об урегулировании конфликта с Россией, сообщает Axious.
Как уточняется в материале, украинский президент с американским министром договорились подписать документ в сжатые сроки.
План, следует из материала, предполагает требования от Киева пойти на "огромные уступки" Москве, и в том числе содержит пункт о передаче территорий в пользу РФ.
При этом Зеленский, вместо того, чтобы моментально отвергнуть предложение, согласился на переговоры. Офис президента Украины сообщил, что Киев намерен обсудить это в ходе диалога с Трампом уже в ближайшие дни.
The Telegraph ранее писал, что Вашингтон якобы предложил Москве план с "арендной платой" за сохранение Донбасса за собой, при этом инициатива предполагает, что регион юридически останется за Украиной, которой Россия взамен будет платить деньги. Другое условие – сокращение численности личного состава ВСУ в два раза.
До этого сообщалось, что Вашингтон усилил давление на Киев, вынуждая Зеленского принять условия. Обновленный план продвигает спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который работает над этой задачей "без лишнего шума".
Американцы переходят к решительным действиям
