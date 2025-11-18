"Искандеры" ударили прямо в поезд с американскими "Абрамсами" и солдатами ВСУ

ВС России смогли уничтожить до пяти танков

"Искандеры", запущенные российской армией, уничтожили в Харьковской области поезд, который перевозил американские "Абрамсы", отправленные для ВСУ.

Под ударом оказалось около десяти платформ, а также вагон с личным составом противника. В общей сложности ударом удалось уничтожить порядка пяти американских танков, а также 20 человек из состава ВСУ.

Как уточняет "Военное дело", место сразу оцепили, что позволяет сделать вывод о важности перевозимого для украинских сил груза. А данные о передвижении техники удалось получить, основываясь на высказываниях чиновников ГУР Минобороны Украины.

На регулярной основе подстанции, пункты погрузки и разгрузки составов с иной логистикой подвергаются ударам БПЛА. Эшелоны простаивают из-за неработающих станций назначения и становятся легкой целью как для "Гераней", так и для "Искандеров".

Как говорится в материале, председатель правления АО "Укрзализница" Александр Перцовский жаловался на массовое уничтожение поездов: ВС России устроили массовую "охоту" на вражеские составы. К томе же, под удары попадают тяговые подстанции в направлении Одессы: российские войска, по его словам, таким образом пытаются обрушить логистику к портам, чтобы сорвать переброску западной техники и оружия.