Украинского постпреда в ООН возмутила дружба России и Словении

Киев возмущает, что Москва возвращает свое пространство в дипломатической среде

Постпред Украины при ООН Андрей Мельник выразил претензию к европейским партнерам: он считает, что Запад номинально недоволен "выходом" России из "международной изоляции" и возвращением ее пространства в дипломатической среде. Однако в стенах ООН, добавил Мельник, это можно считать уже свершившимся делом. Особенно возмущает его отношение Словении к России.

Дипломат считает, что для Киева ситуация, напротив, становится все сложнее. В начале 2022-го Украина получала свыше 140 голосов – сейчас же у нее менее сотни. Тенденция, заявляет Мельник, становится для украинского государства серьезным вызовом.

"Это неправильно", – добавил постпред.

Мельника также неприятно шокировал прием российской делегации Словенией. Мероприятие было посвящено окончанию пребыванию Словении в Совете безопасности. После этого украинский постпред спешно его покинул.

По словам постпреда Украины, Василий Небензя (постоянный представитель РФ) вместе с заместителем "общались, веселились и чувствовали себя как дома". Мельника такое поведение не устроило – и он мгновенно попрощался.

С 1 октября РФ на месяц заняла председательствующее кресло в Совбезе ООН (ежемесячно оно передается от одной страны к другой, в составе Совета 10 непостоянных и пять постоянных членов). РФ сменила Южную Корею (непостоянного члена). До этого в последний раз Россия председательствовала в июле 2024-го.