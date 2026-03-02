Стилист Зендеи проговорился о ее тайной свадьбе с Томом Холландом

Зендея и Том Холланд тайно сыграли свадьбу: подробности
Фото: соцсети
Поклонники все пропустили

Зендея и Том Холланд решили тайно сыграть свадьбу. О торжестве, которое прошло вдали от глаз поклонников, проговорился стилист Лу Роуч, который сыграл ключевую роль в превращении Зендеи в икону моды после "Эйфории".   

Факт, беспокоивший многих, Лу Роуч раскрыл на ковровой дорожке Actor Awards 2026. 

"Свадьба уже состоялась! Вы все пропустили!" – приводит Variety его слова.

Пара встречалась много лет: Том познакомился с Зендеей в 2016 году на съемках фильма "Человек-паук: Возвращение домой", отмечает женский журнал "Клео.ру". И лишь спустя пять лет они официально объявили об отношениях. На церемонии вручения премии "Золотой глобус" Зендею заметили с бриллиантовым кольцом на левой руке.

А в 2025-м Холланд подтвердил информацию о помолвке, поправив репортера, назвавшего Зендею его девушкой – Том со смехом уточнил: "Невеста".

Кстати, актриса признавалась, что Том – не только возлюбленный, но и идеальный коллега: присутствие Холланда на съемочной площадке невероятно успокаивает Зендею. 

Источник: Variety ✓ Надежный источник

