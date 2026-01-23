Против Долиной подадут новый иск

Беды знаменитости не закончились

История с продажей элитного столичного жилища Ларисы Долиной, похоже, далека от финала. Новая собственница жилья Полина Лурье готовит очередной иск к знаменитости. На этот раз речь идет о деньгах, которые были потеряны из-за затянувшихся судов.

Представитель покупательницы заявила, что после заселения в квартиру планируется подача нового иска о взыскании судебных издержек. В перечне возможных требований – расходы на юристов, сопровождение дела и сопутствующие траты, которые возникли за время конфликта. Размер суммы пока не раскрывается, но юристы не исключают, что счет может пойти на миллионы рублей.

Эксперты отмечают, что закон действительно позволяет взыскать убытки с проигравшей стороны, включая финансовые потери и моральный вред, пусть последний в российской практике и оценивается скромно. При этом ситуация может существенно осложниться для Долиной, если покупка квартиры была связана с заемными средствами, а ситуация привела к выплатам дополнительных процентов – все это звезде придется компенсировать.

В соцсетях ситуация вызвала бурную реакцию. Часть пользователей откровенно злорадствует, требуя самого жесткого наказания для звезды и с удовольствием заявляя о конце безнаказанности знаменитостей. Другие, напротив, считают, что конфликт зашел слишком далеко и пора прекратить публичную травлю.

"Народ требует крови! Пусть узнает значение слова "справедливость", "Закончились времена безнаказанности селебрити", – пишут негативно настроенные россияне.

