Цыганова пристыдила Долину за нескромность

Отношение публики к исполнительнице хита "Погода в доме" резко ухудшилось

Отпуск Ларисы Долиной в дорогом пятизвездочном отеле в ОАЭ, куда певица отправилась вместе с дочерью и внучкой, вызвал заметный резонанс. По информации СМИ, поездка обошлась артистке примерно в 1,4 миллиона рублей, и эта сумма стала поводом для бурных обсуждений в соцсетях.

Многие пользователи усомнились, что столь демонстративная роскошь сочетается с публичными заявлениями о патриотизме, и посоветовали звезде обратить внимание на отдых внутри страны.

На эту тему резко высказалась Вика Цыганова. В беседе с журналистами она поддержала критику в адрес исполнительницы и заявила, что в нынешних условиях артистам стоило бы вести себя гораздо сдержаннее – такая нескромность, показное богатство и отдых за границей усиливают раздражение у людей, которые живут совсем в других реалиях.

Знаменитость также подчеркнула, что никогда не испытывала симпатии к коллеге, и считает, что подобные ей звезды относятся к своей публике свысока.