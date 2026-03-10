Журналист не стал любезничать перед властями родного государства

Известный американский журналист Такер Карлсон выступил с резким заявлением после сообщений о возможной причастности американцев к удару по школе для девочек в Иране. Его слова прозвучали на фоне растущего международного скандала вокруг этой трагедии, которая вызвала бурную реакцию в общественном пространстве.

Ранее официальная представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова заявляла, что реакция западных держав на гибель девочек в иранской школе выглядит шокирующе слабой. Дипломат подчеркнула, что молчание и отсутствие жесткой оценки происходящего со стороны Запада – это чудовищно.

Комментируя ситуацию, Такер Карлсон заявил, что если информация о причастности США к нападению на школу подтвердится, это станет серьезным моральным ударом для страны. В своем обращении он подчеркнул, что государство, которое поощряет гибель детей, не может требовать от граждан безусловной готовности защищать его.

"Если вы просыпаетесь утром и видите, что живете в стране, которая считает нормальным убивать не только офицеров, но и их дочерей, то эта страна не стоит того, чтобы воевать за нее", – заявил он.

Журналист призвал к тщательному расследованию произошедшего и отметил, что американцы должны получить четкий и честный ответ о том, что на самом деле произошло – многие граждане надеются, что случившееся могло стать трагической ошибкой, однако это необходимо подтвердить фактами, чтобы "сохранить честь страны".

Карлсон также обратил внимание на обстоятельства удара. Он указал, что, по имеющейся информации, по зданию могли ударить дважды с интервалом примерно в сорок минут. И такая схема больше напоминает так называемый "двойной удар", когда после первой атаки наносят вторую – уже по тем, кто приходит помогать пострадавшим. Так что версия о случайности нападения вызывает серьезные вопросы.

