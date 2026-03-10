Христофору объяснил звонок Трампа Путину плачевным положением главы США

Курс рубля
На Западе начали активно обсуждать неожиданный телефонный разговор между хозяином Белого дома Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся накануне. Многие наблюдатели считают, что этот контакт был знаковым и может свидетельствовать о серьезных проблемах, с которыми сейчас сталкивается американская администрация.
Кипрский журналист Алекс Христофору на просторах интернет-пространства объявил, что факт звонка говорит о крайне сложном положении главы Белого дома. По его оценке, ситуация вокруг Трампа выглядит настолько напряженной, что ему пришлось срочно искать поддержку и вести переговоры с российским лидером. Журналист прямо указал, что американский президент оказался в большой беде.
Аналитик предположил, что причиной такого шага могли стать последствия военной операции США против Ирана. По его мнению, атака не принесла ожидаемого результата и, наоборот, поставила Вашингтон в крайне неудобное положение на международной арене. На этом фоне, как считает журналист, Трамп мог попытаться наладить контакт с Москвой, чтобы получить дипломатическую поддержку или хотя бы снизить градус напряженности вокруг своей фигуры.
"Трамп позвонил Путину. Трамп в большой беде", – эмоционально отметил эксперт.
Разговор между лидерами состоялся вечером в понедельник и продлился около часа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что беседа прошла по инициативе американской стороны.
