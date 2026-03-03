Трамп: для Тегерана уже слишком поздно вести переговоры с Вашингтоном

Ситуация на международной арене продолжает ухудшаться

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с жестким заявлением на фоне продолжающейся военной эскалации между американцами, израильтянами и Ираном. Он резко отрезал, что окно для переговоров уже захлопнулось для Тегерана.

В своей публикации в Truth Social американский лидер заявил, что у Ирана после массированного обстрела больше нет ни полноценной системы ПВО, ни боеспособных военно-воздушных и военно-морских сил, ни прежнего руководства. Хозяин Белого дома утверждает, что когда иранская сторона выразила готовность к переговорам, он ответил коротко и безапелляционно:

"Слишком поздно".

Жесткое заявление прозвучало спустя несколько дней после начала масштабных ударов США и Израиля по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди мирного населения. В ответ иранские военные наносят удары по израильским землям и американским военным объектам на Ближнем Востоке.

Особую напряженность ситуации придает тот факт, что атаки произошли на фоне переговоров по иранской ядерной программе. Последний раунд консультаций между Вашингтоном и Тегераном прошел 26 февраля в Женеве, однако уже через несколько дней по иранским землям был нанесен удар.

