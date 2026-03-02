Иран нанес удар по офису премьера Израиля Биньямина Нетаньяху

КСИР сообщает, что атака была направлена на правительственный квартал противника

Иран ударил по офису израильского премьера Биньямина Нетаньяху в рамках операции "Правдивое обещание 4", сообщает Корпус стражей исламской революции.

Удар также был нанесен по месторасположению командующего ВВС израильской армии. Иран применил для этих целей баллистические ракеты средней дальности "Хейбар".

В КСИР уточнили, что атака была проведена утром 2 марта.

"Судьба премьер-министра сионистского режима (говорится об Израиле – прим. ред.) остается неизвестной", – добавили в корпусе.

Отмечается, что удар Ирана был сосредоточен на правительственном комплексе.

Ракетные удары сотрясают Ближний Восток с субботы 28 февраля. Президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции против Тегерана: американские войска участвуют в операции совместно с Израилем. Военные объекты Ирана подверглись атаке, была поражена начальная школа в Минабе, где погибли, по ряду данных, 148 человек. Лидер страны аятолла Али Хаменеи был убит в результате удара. В стране объявили 40-дневный траур из-за его смерти.

Секретарь Совбеза Ирана Али Лариджани ранее опроверг информацию WSJ о предложении провести переговоры с США, которое якобы поступило через Оман: он объявил, что Тегеран отказывается от переговоров с Вашингтоном.